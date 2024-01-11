Над територією РФ збили чотири безпілотники

Сьогодні над територією Російської Федерації протиповітряна оборона збила чотири безпілотники. Інформація про руйнування не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Росії.



«Сьогодні вночі та близько 04:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО чотири українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Ростовської, Тульської та Калузької областей.



Нагадаємо, близько 14.30 мск (13.30 за Києвом) було проведено атаку за допомогою БпЛА літакового типу у Воронезькій області.