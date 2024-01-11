Керівну посаду в російському фонді отримав наркоторговець, який воював в Україні — ЗМІ

Наркоторговець Дмитро Каравайчик, якого президент Росії Володимир Путін помилував за участь у війні проти України, отримав посаду заступника директора фонду «Ленінградський рубіж». Про це колишній ув'язнений розповів російському порталу «Важливі історії».

Повідомляється, що Дмитро, будучи ветеринаром за фахом, створив нарколабораторію разом із дружиною Діаною — вчителькою фізики. У 2018 році подружжя отримало відповідно 17 та 16 років колонії за виробництво та збут наркотиків в особливо великих розмірах.

У 2023 році стало відомо, що Каравайчик вступив до ПВК «Вагнер» і був помилуваний після п'яти місяців війни в Україні. Після закінчення терміну першого контракту екс-ув'язнений підписав ще один. Після закінчення служби він повернувся до Санкт-Петербурга.

У коментарі журналістам Каравайчик підтвердив, що тепер обіймає посаду заступника директора фонду «Ленінградський рубіж», заснованого губернатором Ленобласті Олександром Дрозденком за підтримки петербурзького кримінального авторитету Іллі Трабера.

«Допомагаю повністю з питань безпеки. Працюємо з питань гуманітарної допомоги, співпрацюємо з військкоматом Ленобласті. Незабаром у мене буде відрядження в зону СВО», — розповів про свою нову роботу Каравайчик.

За даними ЗМІ, дружина Каравайчика також одержала помилування. Екс-найманець зазначив, що Діана знову працює за фахом, проте «не в школі, а там, де треба». Чим саме займається його дружина, Каравайчик не уточнив.

Нагадаємо, раніше російські журналісти з'ясували, що у війні проти України частіше гинуть мобілізовані та відправлені на війну ув'язнені.