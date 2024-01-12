Російський снаряд зруйнував будинок у Херсоні

Дірка у стіні будинку після влучення снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook

Після чергового обстрілу житлових кварталів мирних громадян у Херсоні армією РФ, один із російських снарядів зруйнував приватний будинок. Відео влучання поширила Херсонська ОВА.



«Так виглядає будинок херсонців після прильоту російського снаряда. Окупаційні війська вкотре обстріляли житловий квартал Херсона», - зазначили у військовій адміністрації міста.



Внаслідок влучання, серйозні руйнування отримав житловий будинок місцевого жителя Херсона. За даними місцевої влади, люди не постраждали.



Нагадаємо, російські окупаційні війська за добу випустили 310 снарядів по Херсонської області, є загиблий і поранені.