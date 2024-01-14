На окупованих територіях зростає смертність серед цивільного населення — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях насамперед обслуговують російських військових. Смертність серед цивільного населення значно зростає. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. У всіх лікарнях діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Тому у тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на тлі загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення значно зростає», — йдеться у повідомленні.



В окупацію продовжують прибувати медичні бригади з Росії. Зокрема, на захопленій території Запорізької області прибули медики з Карелії. Працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.



Нагадаємо, на територіях Луганської області за часи російської окупації суттєво скоротилася кількість населення, і така тенденція зберігається.