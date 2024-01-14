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На оккупированных территориях растет смертность среди гражданского населения — ЦНС

14 января 2024, 16:30

На оккупированных территориях растет смертность среди гражданского населения — ЦНС

На временно оккупированных территориях первым делом обслуживают российских военных. Смертность посреди гражданского населения значительно растет. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Качество и доступность медицинских услуг для местного населения остается на критически низком уровне. Во всех больницах действует распоряжение по приоритетному обслуживанию российских военных. Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность посреди гражданского населения значительно растет», — говорится в сообщении.

В оккупацию продолжают прибывать медицинские бригады из России. В частности, на захваченной территории Запорожской области прибыли медики из Карелии. Работают анестезиологи, хирург-онколог, врачи УЗИ-диагностики и терапевты.

Напомним, на территориях Луганской области за время российской оккупации существенно сократилось количество населения, и такая тенденция сохраняется. 

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