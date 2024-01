2024 року Німеччина надасть Україні понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку, виділивши цього року понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів. Про це він написав у соцмережі Х.



Твіт про допомогу Україні з'явився після розмови із президентом США Джо Байденом. Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів із лідером США телефонну розмову у вівторок, щоб обговорити необхідність подальшої підтримки України.

President Biden and I agree: ми хотіли б забезпечити Україну з фінансовою, humanitarian і military support. Today, I spoke to @POTUS на телефоні. Німеччина is providing more than seven billion euros in military goods в 2024 році.