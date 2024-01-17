Українська ППО збила над Дніпром російську авіаракету Х-59

У Дніпрі в середу, 17 січня, пролунав вибух після повідомлення Повітряних сил ЗСУ про російську ракету, яка летіла курсом на місто. Про це повідомило Повітряне командування Сходу у Facebook.

«У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету Х-59», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ракети у напрямку міста. «Ракета на Дніпро», — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».