Украинская ПВО сбила над Днепром российскую авиаракету Х-59

В Днепре в среду, 17 января, раздался взрыв после сообщения Воздушных сил ВСУ о российской ракете, летевшей курсом на город. Об этом сообщило Воздушное командование Восток в Facebook.

«В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59», — говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении города. «Ракета на Днепр», — говорилось в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 января Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 «шахедов».