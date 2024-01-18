У РФ заявляють про атаку безпілотників: є «приліт» на територію підприємства та жертва

У Росії повідомили про атаку дронів сьогодні, 18 січня. Зокрема, нібито безпілотник упав на територію підприємства у Ленінградській області, а у Білгородській області є жертва. Про це передає ASTRA та пресслужба Міноборони РФ.



Як повідомляють, безпілотник упав і вибухнув на території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал». Попередньо постраждалих та руйнувань немає.



У Міноборони РФ зазначили, що сили ППО збили БПЛА.



Зазначимо, Петербурзький нафтовий термінал розпочав роботу у 1996 році на місці нафтоналивного району Ленінградського порту. Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність - 12,5 млн т на рік), а також найбільша стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербург.



Крім того, вибухи також лунали й у Білгородській області. Губернатор регіону Вячеслав Гладков уточнив, що постраждала жінка – у неї осколкові поранення правого колінного суглоба.



За його словами, у селі М'ясоїдове різні пошкодження виявлено у двох приватних будинках: в одному будинку вибиті вікна, у другому зруйновано гараж. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання. До того, під обстріл потрапило село Терезівка Шебекинського міського округу. Різні руйнування виявлено у двох приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади та пробитий дах гаража. Також пошкоджено один легковий автомобіль.



Про атаку дронів прозвітував мер Москви Сергій Собянін, зазначивши, що вночі силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.



Нагадаємо, у російській Білгородській області сили протиповітряної оборони нібито збили ракети реактивного залпового вогню та безпілотники сьогодні вночі та вранці, 17 січня.