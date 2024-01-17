В Минобороны РФ сообщили об атаке ракет и БПЛА

В российской Белгородской области силы противовоздушной обороны якобы сбили ракеты реактивной залпового огня та беспилотники сегодня ночью и утром, 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



«17 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир», а также БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В Минобороны отметили, что дежурными средствами ПВО семь ракет, четыре реактивных снаряда и шесть украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью.



Напомним, в российской Брянской области 16 января якобы сбили беспилотник.