Зеленський — про падіння Іл-76: Росіяни граються із життями українських полонених

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні прокоментував аварію літака Іл-76 у Білгородській області РФ, на борту якого, як стверджує російська влада, перебували 65 українських військовополонених.



Зеленський повідомив, що викликав міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шапталу, голову ГУР Кирила Буданова та начальника СБУ Василя Малюка – вони доповіли про ситуацію з літаком та обміном. «Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства», — наголосив президент.



Зеленський додав, що необхідно встановити «всі чіткі факти». «Наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території — поза нашим контролем», — додав він.





«Факти» — це головне слово зараз. Вислухав Головкому та Генштаб про застосування Повітряних сил. ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини», — розповів президент.



Зеленський повідомив, що дав доручення міністру закордонних справ інформувати партнерів про наявність даних в України. «Наша держава наполягатиме на міжнародному розслідуванні», — додав він.