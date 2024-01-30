Снайпери ССО знищили групу російських розвідників

Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) знищили російських розвідників. У мережі з'явилося відео їхньої ліквідації. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу супротивника. Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують усі цілі, які потрапляють до їхніх прицілів», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, по групі було відкрито вогонь, внаслідок чого знищено трьох військовослужбовців противника.





Нагадаємо, українські військовослужбовці збили російський винищувач у Луганській області. Як зазначається, перераховуючи втрати російських окупантів за минулу добу, Ковальов зокрема сказав, що армія РФ втратила «один літак Су-34 в Луганській області».