Снайперы ССО уничтожили группу российских разведчиков

Снайперы Сил специальных операций (ССО) уничтожили российских разведчиков. В сети появилось видео их ликвидации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Во время ночного наблюдения на Херсонском направлении снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили группу противника. Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все цели, попадающие в их прицелы», — говорится в сообщении.



Как отмечается, по группе был открыт огонь, в результате чего уничтожены три военнослужащих противника.





Напомним, украинские военнослужащие сбили российский истребитель в Луганской области. Как отмечается, перечисляя потери российских оккупантов за минувшие сутки, Ковалев, в частности, сказал, что армия РФ потеряла «один самолет Су-34 в Луганской области».