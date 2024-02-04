Під Краматорськом горів приватний будинок: загинули троє людей, серед них є дитина

Сьогодні вранці, 4 лютого, у селі Софіївка Краматорського району Донецької області сталася пожежа. Внаслідок цього загинули 3 особи, серед жертв є дитина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Займання сталося сьогодні вранці у селі Софіївка Краматорського району, горів приватний житловий будинок на всій площі», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у будинку рятувальники виявили тіла 2 дорослих та дитину.



Пожежу ліквідовано, її причини встановлюються.

Нагадаємо, російські військові атакували двома ракетами Іскандер-М промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі Полтавської області 27 січня. Наступного дня спалах було ліквідовано.