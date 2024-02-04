  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Под Краматорском горел частный дом: погибли трое людей, среди них есть ребенок

04 февраля 2024, 13:34

Под Краматорском горел частный дом: погибли трое людей, среди них есть ребенок

Сегодня утром, 4 февраля, в селе Софиевка Краматорского района Донецкой области произошел пожар. В результате этого погибли 3 человека, среди жертв есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Возгорание произошло сегодня утром в селе Софиевка Краматорского района, горел частный жилой дом по всей площади», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в доме спасатели обнаружили тела 2 взрослых и ребенка.

Пожар ликвидирован, его причины устанавливаются.

Напомним, российские военные атаковали двумя ракетами «Искандер-М» промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области 27 января. На следующий день возгорание было ликвидировано. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
События
Пожар

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:59
Россияне на оккупированных территориях будут учить детей собирать дроны
14:50
Оккупационная власть Донецка сообщила об обстреле Куйбышевского района: ранены двое людей
09:40
При обстреле кафе в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — ребенок, 10 человек получили ранения
23:38
Главное за день: Обстрел Лисичанска – известно о 20 погибших, разбор завалов продолжается
20:04
В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел кафе-пекарни: известно о 20 погибших
23:50
Главное за день. Суд ОНН частично принял сторону Украины. Военный учебный центр РФ в Луганске
17:16
Оккупанты на 20 лет «передали» часть акватории Азовского моря воинской части
16:40
Стало известно о втором пострадавшем вследствие российского авиаудара по Херсону
15:20
МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе
13:17
В захваченном Мариуполе оккупанты планируют открыть «музей освобождения города»
09:40
Атака на Бельбек: сообщается о гибели российского генерала
09:05
Из-за российских обстрелов на Харьковщине обесточено 64 населенных пункта
08:55
Армия РФ «уронила» авиабомбу на город оккупированной Луганщины
08:40
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян — Генштаб
08:07
Кривой Рог остался без света в результате удара российского дрона по подстанции
23:10
Главное за день: Ракета атаковала военный аэродром в Севастополе. ГУР поразили ракетный катер
16:25
На оккупированных территориях Украины россияне привлекут военных к «выборам» президента
14:59
В Мариуполе жителям приходят счета за неоказанные коммунальные услуги — горсовет
13:30
Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме Бельбек в Севастополе — ASTRA
13:16
ГУР уничтожило ракетный катер россиян «Ивановец»
все новости
17:59
Россияне на оккупированных территориях будут учить детей собирать дроны
16:59
Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА
16:20
Зеленский приехал на позиции украинских военных в район Роботиного
14:50
Оккупационная власть Донецка сообщила об обстреле Куйбышевского района: ранены двое людей
14:41
В РФ снова атака дронов: в Курской области из-за «прилета» повреждены инфраструктурные объекты
13:53
Оккупанты попали в жилую застройку Торецка: есть жертвы
13:34
Под Краматорском горел частный дом: погибли трое людей, среди них есть ребенок
12:54
ДРГ россиян пыталась зайти в Сумскую область: бой длился полтора часа
11:43
Атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога 3 февраля одна из самых массированных за год — Укрэнерго
10:54
РФ обстреляла Авдеевку из авиации: полностью разрушен жилой дом
09:54
В Донецкой области один человек получил ранения в результате атаки россиян
09:40
При обстреле кафе в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — ребенок, 10 человек получили ранения
23:38
Главное за день: Обстрел Лисичанска – известно о 20 погибших, разбор завалов продолжается
20:04
В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел кафе-пекарни: известно о 20 погибших
17:11
В Кривом Роге возобновили электроснабжение после атаки БпЛА
16:10
Россияне сбросили на Качкаровку управляемые авиабомбы: разрушены школа и дома
15:20
В России расстреляли пилота стратегического бомбардировщика Ту-95
14:45
Дроны СБУ атаковали НПЗ в Волгограде — СМИ
13:28
Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ — BILD
12:44
Армия РФ продвинулась на севере Авдеевки 
все новости
ВИДЕО
Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский приехал на позиции украинских военных в район Роботиного
04 февраля, 16:20
Последствия обстрела в Лисичанске. Фото: оккупационная администрация города В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел кафе-пекарни: известно о 20 погибших
03 февраля, 20:04
ДТЭК восстановил электричество в 29 населенных пунктах. Фото: кадр из видео «ДТЭК» восстановил электричество в 29 населенных пунктах Донецкой области
02 февраля, 16:44
Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер делает репортаж из Мариуполя. Скриншот видео МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе
02 февраля, 15:20
Колонна оккупантов была разгромлена в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео ВСУ разбили российскую колонну из 11 единиц бронетехники в районе Новомихайловки
02 февраля, 14:44
Эвакуации семей с несовершеннолетними в Донецкой области. Фото: Нацполиция В Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними
02 февраля, 13:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама