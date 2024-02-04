Под Краматорском горел частный дом: погибли трое людей, среди них есть ребенок

Сегодня утром, 4 февраля, в селе Софиевка Краматорского района Донецкой области произошел пожар. В результате этого погибли 3 человека, среди жертв есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Возгорание произошло сегодня утром в селе Софиевка Краматорского района, горел частный жилой дом по всей площади», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в доме спасатели обнаружили тела 2 взрослых и ребенка.



Пожар ликвидирован, его причины устанавливаются.

Напомним, российские военные атаковали двумя ракетами «Искандер-М» промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области 27 января. На следующий день возгорание было ликвидировано.