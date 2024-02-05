СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ: серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині

Колаборантка. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ, внаслідок спецоперації одночасно затримано п'ятьох російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях, інформує пресцентр СБУ.



Колаборанти розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Затримання фігурантки розслідування. Фото: СБУ

Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Крім того, їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.



«Разом з цим поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та "верифікували" координати для нових ракетних атак рф. Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику фсб», - йдеться в повідомленні.



Серед затриманих була чиновниця відділу однієї з міськрад Донецької області. Крім неї в області знаходилися ще два російські агенти – ексначальник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.

Листування колаборантів з росіянами. Фото: СБУ

Іншою учасницею групи колаборантів виявилася інженерка-технологиня одного з оборонних підприємств Запоріжжя. Жінка «зливала» у ФСБ розвіддані з ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

Ще одним російським агентом виявився чиновник транспортної компанії з Одеської області. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Листування колаборантів з росіянами. Фото: СБУ

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Всім учасникам загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, безпілотники Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді.