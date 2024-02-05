Голова дипломатії Євросоюзу Боррель заявив, що вирушить із візитом в Україну

Жозеп Борель. Фото з відкритих джерел

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що відправиться з візитом в Україну. Про це він повідомив під час спільної прес-конференції із главою польського МЗС Радославом Сікорським.

За словами самого Борреля, зараз він «перебуває на шляху до Києва», при цьому він не уточнив, коли саме буде в Києві. Певно, дипломат прибуде до України вже завтра, 6 лютого.

Крім цього, Боррель нагадав, що ЄС має й надалі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.