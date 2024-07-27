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Армія РФ зараз найбільш активно атакує Покровський напрямок у Донецькій області

27 липня 2024, 09:31

Армія РФ зараз найбільш активно атакує Покровський напрямок у Донецькій області

Минулої доби на фронті сталося 122 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська концентрують свої зусилля на Покровському напрямку — там відбулося 37 бойових зіткнень.

Водночас проєкт DeepState повідомив, що окупант захопив Вовче і просунувся в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного.

Окупанти ведуть штурми в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація російських атак була поблизу Новоолександрівки, зазначили у Генштабі.

На Торецькому напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлово, Карлівки та Парасковіївки — там окупанти також намагалися прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямі війська РФ атакували 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки, Макіївки та в Серебрянському лісі.

На Харківському напрямку сталося 10 бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу становила сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у Сіньківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій у районах Малої Токмачки, Роботино та Новоандріївки — всього провели сім штурмів.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів українських позицій неподалік Старомлинівки, Водяного та Костянтинівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п'ять разів у районах Григорівки та Часового Яру.

На Сіверському напрямку українські захисники відобразили три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'євки.

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