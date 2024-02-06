На сході України окупанти обстріляли підстанцію «Укренерго»: є пошкодження

У прифронтовій зоні російські окупанти атакували підстанцію «Укренерго». Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«На сході, у прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій «Укренерго». Попри це, пропускна спроможність високовольтних мереж «Укренерго» є достатньою для покриття наявного попиту», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, персонал не постраждав, проте пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових.



Крім того, через погодні умови на ранок 6 лютого знеструмлено 50 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській та Хмельницькій областях.



Нагадаємо, атака на енергетичну інфраструктуру у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 лютого була наймасовішою на енергетику за рік.