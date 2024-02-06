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На востоке Украины оккупанты обстреляли подстанцию «Укрэнерго»: есть повреждения

06 февраля 2024, 13:21

На востоке Украины оккупанты обстреляли подстанцию «Укрэнерго»: есть повреждения

В прифронтовой зоне российские оккупанты атаковали подстанцию «Укрэнерго». В результате обстрела повреждено оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На востоке, в прифронтовой зоне, враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций «Укрэнерго». Несмотря на это, пропускная способность высоковольтных сетей «Укрэнерго» достаточна для покрытия имеющегося спроса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, персонал не пострадал, однако повреждено оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

Кроме того, из-за погодных условий на утро 6 февраля обесточены 50 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

Напомним, атака на энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге Днепропетровской области 3 февраля была самой массированной на энергетику за год. 

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