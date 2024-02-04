Атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога 3 февраля одна из самых массированных за год — Укрэнерго

Атака на энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге Днепропетровской области 3 февраля была самой массированной на энергетику за год. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога – уже третья за неделю и одна из самых массированных за год», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе. Сейчас работы как в магистральных, так и в распределительных сетях продолжаются, но энергопитание уже возобновлено.



Энергетикам удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак благодаря подготовке летом. Фактически это были первые отключения после воздушных атак с начала отопительного сезона.

Напомним, в ночь на 3 февраля в Криворожском районе Днепропетровской области подразделениями Воздушного командования «Восход» уничтожено пять БпЛА Shahed-136/131.



В Кривом Роге остались без энергоснабжения бытовые и промышленные потребители. Также на двух шахтах было заблокировано 113 шахтеров, в результате чего пришлось организовывать спасательную операцию. В городе и в близлежащих районах введены графики аварийных отключений.