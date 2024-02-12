У ЗСУ розповіли про збиті вночі повітряні цілі

Російські загарбники атакували Україну в ніч на 12 лютого 17 ударними дронами типу «Шахед», керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Українські захисники неба знищили 14 безпілотників та Х-59 агресора. Про це повідомило командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Військові зазначили, що бойова робота щодо відбиття повітряної атаки велася на території шести областей. А саме: у Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій.

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі противник атакував 17 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), керованої авіаційною ракетою Х-59 (тимчасово окупована частина Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Білгородської області, РФ).

«До відображення повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.