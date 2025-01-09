Російські війська за добу двічі атакували Покровську громаду: пошкоджено будинки

Російська армія в середу, 8 січня, вкотре обстріляла Покровськ та село Гришине Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«За інформацією від поліції, 8 січня о 08:00 внаслідок влучення ворожого FPV-дрона пошкоджено три приватні будинки, а також цивільне авто в західній частині міста», — йдеться у повідомленні.



Крім того, близько 11:20 стався артилерійський обстріл села Гришине, пошкоджено приватний будинок.



Загони ДСНС до ліквідації пожеж не залучалися.



Раніше ми писали, що минулої доби під російськими обстрілами та авіаударами виявилися 40 населених пунктів Херсонської області.