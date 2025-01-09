У Міноборони РФ повідомили про збиття 15 українських дронів

Міністерство оборони Росії повідомило про атаки українських дронів у трьох регіонах РФ. Ілюстративне фото

Чергові засоби ППО Збройних сил РФ перехопили та знищили 15 українських безпілотних літальних апаратів. З них п'ять БПЛА були знищені над Бєлгородською областю, один над Брянською областю, і дев'ять над Краснодарським краєм. Про це сьогодні вранці повідомило Міністерство оборони Росії.

Зазначається, що у Бєлгороді під час падіння уламків одного із збитих безпілотників пробило дах у багатоквартирному будинку.

Через падіння уламків ще одного безпілотника у селі Крутий Лог Бєлгородського району на території приватного будинку пошкоджено автомобіль, сам будинок та ЛЕП, повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор області В'ячеслав Гладков.

У Брянську, за даними місцевої влади, пошкоджень та постраждалих немає.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що у регіоні постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, вночі 8 січня в Саратовській області Росії було атаковано нафтобазу Комбінат «Кристал» Росрезерва, яка призначена для зберігання авіаційного палива для місцевої авіабази «Енгельс-2». Там почалася сильна пожежа.

Під російським містом Енгельс, що розташоване від України на відстані близько 700 кілометрів, розташована основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160. Їх війська РФ застосовують при повітряних атаках по території України.