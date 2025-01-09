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З бюджету Покровської громади на потреби ЗСУ буде направлено понад 100 мільйонів гривень

09 січня 2025, 11:50

З бюджету Покровської громади на потреби ЗСУ буде направлено понад 100 мільйонів гривень

Минулого року громада виділила понад 40 млн. гривень на допомогу ЗСУ. Минулого року громада виділила понад 40 млн. гривень на допомогу ЗСУ.

У 2025 році з бюджету Покровської громади на потреби Сил оборони заплановано понад 100 мільйонів гривень. Ці витрати передаватимуться у вигляді субвенцій на запит військових частин. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Як зазначається, у громаді облаштовуються екстрені пункти обігріву та модульні котельні, зводяться фортифікаційні споруди.

Торік Покровською громадою було направлено понад 40 млн гривень на допомогу ЗСУ. Цього року заплановано понад 100. Кошти закладено на поповнення матеріального резерву для оборони міста та допомоги Збройним силам України.

«Треба і на дрони, і не забувати про людей, які працюють на оборону міста. Ми, як військова адміністрація, не можемо купити і просто вручити щось Захисникам. Ми передаємо субвенцією за запитом, який надходить від військової частини. Якщо його погоджує ОТУ «Донецьк», то ми включаємо ці витрати в бюджет. На цей рік теж запланували кошти наших силам оборони», — зазначив начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

Раніше ми писали, що з бюджету Курахівської громади у 2024 році було виділено понад 100 мільйонів гривень для зміцнення оборони та безпеки. Ці кошти пішли на купівлю техніки, обладнання, а також інші необхідні ресурси для нашої оборони та підтримки громадської безпеки.

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