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Сили ППО вночі збили 46 з 70 дронів — Повітряні сили

09 січня 2025, 09:52

Сили ППО вночі збили 46 з 70 дронів — Повітряні сили

ППО збила 46 дронів. Фото: Повітряні сили ППО збила 46 дронів. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти в ніч на 9 січня запустили по Україні 70 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

 «У ніч на 9 січня 2025 року (з 19:30 7 січня) противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.

 Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили 46 ударних БППА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

 У відомстві зазначили, що 24 безпілотники-імітатори — локально втрачені (без негативних наслідків). Через падіння збитих ударних БПЛА пошкоджено приватні будинки у Харківській, Сумській та Черкаській областях.

 Раніше ми писали, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 чоловік і 17 танків.

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