У Краматорську після кібератаки відновив роботу РАЦС

В управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (РАЦС), доступ до якого був неможливий після масштабної кібератаки 19 грудня 2024 року. Про це повідомила міська військова адміністрація.

У МВА нагадали, що послуги управління можна отримати за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 8, кабінет 2, відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Телефон: 099 720 5960.

Графік роботи: пн-чт з 8:00 до 17:00; пт – з 8:00 до 15:45; перерва з 12:00 до 12:45.

У Краматорську відділ державної реєстрації актів цивільного стану прийматиме громадян 15-16 січня з 9 до 16 години за адресою: вулиця Паркова, 10 (другий поверх).

У МВА зазначили, що відділ працюватиме для надання консультацій, вирішення питань отримання повторних документів та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян.