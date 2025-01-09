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РФ за добу 7 разів обстріляла Донеччину: пошкоджено десятки будинків, ЛЕП та газогін

09 січня 2025, 10:59

РФ за добу 7 разів обстріляла Донеччину: пошкоджено десятки будинків, ЛЕП та газогін

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 8 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що внаслідок атак пошкоджені будинки, лінія електропередач та газогін. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 «Усього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони регіону:

 Покровський район. У Покровську пошкоджено 3 будинки і підприємство, у Гришиному пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, лінію електропередач і газогін. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

 Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

 Раніше ми писали, що російська армія в середу, 8 січня, вкотре обстріляла Покровськ та село Гришине Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила.

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