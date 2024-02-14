Через російські обстріли на Херсонщині утворилося п'ять пожеж, поранено шістьох жителів

Пожежі у Херсонській області. Фото: кадр із відео

Окупанти продовжують завдавати ударів по Херсонській області, минулої доби через обстріл РФ виникло п'ять пожеж. Про це повідомляє ДСНС України.



«Горіли житлові будинки, автомобіль, а також газова труба», - йдеться в повідомленні.







Рятувальники підтвердили, що всі загоряння було ліквідовано. Вночі росіяни із тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон. Місцева влада заявила, що загарбники били по житлових кварталах.



«Багато пошкоджень зафіксовано в центральній частині міста», - додав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.







Своєю чергою голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що за минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БПЛА та авіації.



Попередньо російські військові влучили по житлових кварталах населених пунктів області, медичних та навчальному закладу в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще шість — отримали поранення.



Раніше вночі внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено теплотраси на двох котельнях МКП «Херсонтеплоенерго».



Нагадаємо, 13 лютого, внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ зазнала поранення 60-річна жінка.