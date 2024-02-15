Бєлгород знову потрапив під обстріл, є загиблі та поранені

Бєлгород знову потрапив під обстріл. Фото: соцмережі

Як мінімум дев'ятеро людей загинули і близько двадцяти постраждали при ракетному ударі по Бєлгороду сьогодні вдень, 15 лютого. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Серед загиблих — двоє дітей.

За даними каналу Shot, один зі збитих реактивних снарядів упав біля торгового центру на вулиці Плеханова. Більшість загиблих були усередині торгового центру. З постраждалих — троє у тяжкому стані.

Один з уламків ракети впав на стадіоні Бєлгорода, там постраждав один чоловік близько 45 років, на місці працює швидка.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у своєму телеграм-каналі, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки і закликав мешканців спуститися в укриття чи знайти інше безпечне місце.

Міністерство оборони РФ повідомило, що близько 12:30 (за московським часом, — ред.) черговими засобами ППО було знищено над територією Білгородської області 14 реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

Нагадаємо, 30 грудня 2023 року центр російського Білгорода зазнав удару, внаслідок якого загинуло понад двадцять людей.