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Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►

16 лютого 2024, 21:07

Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►

Частина Луганської області без світла, угруповання «ДНР» заявляє про готовність до псевдовиборів, а до Горлівки приїхав Філіп Кіркоров, якому ніхто не радий. Про ці, а також інші важливі події в окупації розповімо прямо зараз у програмі «За гранню».

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НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
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Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
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Ще чотири людини загинули сьогодні в Донецькій області через російські обстріли
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08:50
У Чорному морі підбили ВДК «Цезар Куніков», він затонув
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«Козаки ДНР» вимагали відмінити концерт Філіпа Кіркорова
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21:20
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21:07
Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
20:00
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19:10
В Авдіївці ситуація постійно змінюється, але окупантів не меншає — 3-я ОШБр
17:45
Окуповані Донецьк, Ясинувата та Горлівка під обстрілом: загинула жінка, поранено кількох людей
16:57
В Авдіївці залишилося менше 1000 громадян, наразі неможливо визначити точну кількість загиблих
16:45
Окупанти вдруге за день обстріляли прифронтову ТЕС
16:19
У РФ проти бойовика «Абхаза» порушено кримінальну справу
15:54
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14:59
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14:59
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14:47
Українські військові дають відсіч: голова МВС вирушив на Авдіївський напрямок
14:28
Росія роздає жителям ТОТ анкети, щоб виявити «безхозне» майно: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь
14:17
Війська РФ захопили Донецьку фільтрувальну станцію та «Чебурашку» під Авдіївкою
13:55
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Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ► Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
16 лютого, 21:07
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