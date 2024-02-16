Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
Частина Луганської області без світла, угруповання «ДНР» заявляє про готовність до псевдовиборів, а до Горлівки приїхав Філіп Кіркоров, якому ніхто не радий. Про ці, а також інші важливі події в окупації розповімо прямо зараз у програмі «За гранню».
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