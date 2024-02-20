Сили ППО збили усі дрони окупантів над Україною

Російська армія вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе сьогодні, 20 лютого. Сили протиповітряної оборони збили усі «Шахеди». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Білгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23 ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ) – РФ)», — йдеться у повідомленні.





В результаті бойової роботи збито всі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.



Нагадаємо, українські оператори FPV-дрону змогли перехопити у польоті російський ударний безпілотник на Херсонщині біля селища Кринки. Відео перехоплення опубліковано на каналі підрозділу.