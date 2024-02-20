Розстріл військовополонених в Авдіївці: український омбудсмен звернувся до МКЧХ та ООН

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН для з'ясування всіх обставин щодо нещодавнього розстрілу українських військовослужбовців з боку окупантів в Авдіївці на Донеччині. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.



«Я, як омбудсмен України, терміново надіслав листи до МКЧХ та ООН для фіксації цього військового злочину та з'ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, караючи військовополонених», — зазначив він.



Лубінець закликає весь цивілізований світ об'єднатися та посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів та домовленостей, вони сприймають лише силу.



За словами омбудсмена, вихід з Авдіївки українських військовослужбовців проходив в умовах безперервного бомбардування російської армії. Через повне оточення опорного пункту «Зеніт» командування прийняло рішення зв'язатися з координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори з російською стороною. Діалог був про надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим відповідно до міжнародних законів і правил ведення, що захищають військовополонених.



«Окупанти повідомили координаторам цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених та надати їм допомогу, а надалі обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти своє життя. Те, що сталося після цих домовленостей, ми побачили на оприлюдненому відео із захопленої позиції «Зеніт». Сім'ї впізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були Олександр Зінчук та Микола Савосик, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця, інформація поки не підтверджена», — резюмував він.



Нагадаємо, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.



«Було 4 неходящих хлопців (поранених) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися», — зазначили військові аналітики.