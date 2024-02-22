Під час обстрілу Донецької області окупанти пошкодили понад 20 приватних будинків та одну п'ятиповерхівку

Обстріл житлових будинків у Донецькій області. Фото: Філашкін / Telegram

Минулої доби окупаційна армія РФ завдала ударів по чотирьох районах Донецької області, пошкодивши понад 23 приватних будинки й одну п'ятиповерхівку місцевих жителів. Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



У Волноваському районі був атакований Вугледар, де росіяни пошкодили будинок, обстріляно також Богоявленку.



«Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено 5-поверхівку у Красногорівці. У Курахівській громаді пошкоджені 4 приватні будинки: 3 у Веселому Гаю і 1 у Ганівці. Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки в Озерному. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки в Романівці. У Костянтинівці пошкоджено 7 будинків», - йдеться у повідомленні.



У Торецьку Бахмутський район, окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді також були атаковані та пошкоджені росіянами два приватні будинки та дві промислові будівлі.

Обстріл житлових будинків у Донецькій області. Фото: Філашкін / Telegram

У Званівській громаді армія РФ обстріляла Званівку та Переїзне, у Соледарській — Роздолівку та Федорівку.



Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області, а з лінії фронту евакуйовано 62 особи, зокрема 13 дітей.



Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 21 лютого, вдарили по Донецькій області. Внаслідок атак троє цивільних отримали поранення.