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При обстреле Донецкой области оккупанты повредили более 20 частных домов и одну пятиэтажку

22 февраля 2024, 10:30

При обстреле Донецкой области оккупанты повредили более 20 частных домов и одну пятиэтажку

Обстрел жилых домов в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram Обстрел жилых домов в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

За прошедшие сутки оккупационная армия РФ нанесла удары по четырем районам Донецкой области, атаковав более 23 частных домов и одну пятиэтажку местных жителей. Об этом написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. 

В Волновахском районе был атакован Угледар, где россияне повредили дом, обстреляна Богоявленка.

«Покровский район. В Марьинской громаде повреждена 5-этажка в Красногоровке. В Кураховской общине повреждены 4 частных дома: 3 в Веселом Гае и 1 в Ганивке. Краматорский район. В Лиманской общине повреждены 2 дома в Озерном. В Ильиновской общине повреждены 4 дома в Романовке. В Константиновке повреждено 7 домов», — говорится в сообщении.

В Торецке Бахмутский район, оккупанты повреждили инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде также были атакованы и повреждены россиянами два частных дома и два промышленных здания.

Обстрел жилых домов в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

В Звановской громаде армия РФ обстреляла Звановку и Переездное, в Соледарской — Раздолевка и Федоровка.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, а с линии фронта эвакуированы 62 человека, в том числе 13 детей.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 21 февраля, ударили по Донецкой области. В результате атак трое гражданских получили ранения. 

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