На Авдіївському напрямку українські військовослужбовці відійшли на західну околицю Ласточкиного, зараз тривають бої за цей населений пункт на Донеччині. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій, передає УП.



«На Авдіївському напрямі підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції», — зазначив він.



За його словами, зараз на цьому напрямі тривають запеклі бої, окупанти постійно застосовують керовані авіабомби, артилерію та FPV-дрони.



Нагадаємо, російські військові 24 лютого оголосили про захоплення селища Ласточкине на Донеччині. Відповідний відеозворот окупанти виклали у мережі.