Сили ППО збили вночі 11 «шахедів» та 2 ракети

Сьогодні, 27 лютого, російська армія РФ вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч проти 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П з окупованих Херсонської та Донецької обл. та 13 ударними безпілотниками типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ», — йдеться у повідомленні.





Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.



Раніше ми писали, що 25 лютого російська окупаційна армія близько 23:00 завдала двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по селищу Пісочин, де потрапила по двох ангарах із зерном.