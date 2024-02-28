У Білгородській області РФ знову збили безпілотник

У Білгородській області РФ знову збили безпілотний літальний апарат сьогодні, 28 лютого. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області.



Раніше ми писали, що 27 лютого над Брянською та Білгородською областями РФ нібито були збиті дрони.