Кіберфахівці ГУР зламали сервери Міноборони РФ та отримали доступ до секретних документів

Хакери ГУР отримали доступ до секретних документів Міністерства оборони Росії. Фото: ГУР

Хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії. Вони отримали доступ до безлічі даних та документів, у тому числі й секретних. Про це повідомили сьогодні у ГУР.

«Кіберспеціалісти ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора Росії — в результаті DDoS-атаки вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ», — йдеться в повідомленні.

Тепер, як зазначають розвідники, українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також масивом секретної службової документації російського міністерства.

«Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурними одиницями силового відомства Росії. Отримана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок», — додали в ГУР.

Аналіз отриманих даних, зокрема, допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а також заступників, помічників, фахівців - усіх, хто використовував програму для електронного документообігу під назвою "Бюрократ".

«У розпорядженні військової розвідки України, наприклад, потрапила службова документація заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Цей заступник Шойгу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною», — констатували у ГУР.

Нагадаємо, наприкінці січня внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «акадо-телеком». Послугами цієї компанії користуються низка державних структур країни.