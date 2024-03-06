У Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів

Сьогодні, 6 березня, дрон атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області. Внаслідок «прильоту» сталося загоряння. Про це передає Astra та губернатор області Роман Старовойт.



За інформацією губернатора, після атаки безпілотника горить склад паливно-мастильних матеріалів.



«Сьогодні внаслідок атаки українського безпілотника у Залізногірському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар із паливом», — написав він.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. На місце виїхали оперативні служби.



Раніше ми писали, що вранці 6 березня у Воронезькій області РФ нібито було збито двох безпілотників.