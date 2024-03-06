ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів на Таврійському напрямі

На Таврійському напрямі минулої доби, 5 березня, втрати окупантів склали 515 осіб. Крім того, українські військовослужбовці знищили величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування.



«Загальні втрати ворога у живій силі становили 515 осіб. Загальні втрати ворога у озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 71 одиниця без урахування БпЛА. Зокрема, 10 танків, 24 ББМ, 10 артсистем, 11 автомобілів та 16 одиниць спецтехніки. Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт супротивника. Нейтралізовано чи знищено 237 БпЛА різних типів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» росіяни завдали 33 авіаударів, 1 ракетний удар, провели 67 бойових зіткнень і здійснили 1143 артобстріли.



Ситуація на важливих напрямках:



На Авдіївському напрямку Сили оборони відобразили 23 атаки росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.



На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Окупанти 39 разів намагалися прорвати оборону наших військ.



На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.



Раніше ми писали, що Україна сьогодні вночі, 6 березня, вкотре потрапила під масований удар РФ. Зокрема, нашу країну атакували п'ять ракет та 42 ударні дрони-камікадзе. Cилам протиповітряної оборони вдалося збити 38 російських цілей.