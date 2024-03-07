Третя штурмова FPV-дронами знищила техніку з особовим складом окупантів на Авдіївському напрямку

Українські військовослужбовці продовжують знищувати окупантів на Авдіївському напрямку. Нещодавно військові Третьої штурмової бригади ліквідували військову техніку з особовим складом ЗС РФ. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБ.



«FPV-дронами ліквідовано партію транспортних засобів з особовим складом, а також броньовану техніку з піхотою окупантів зверху», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що під захопленою Авдіївкою Донецької області військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили артбатарею російських окупантів.