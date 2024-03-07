Россияне обстреляли Украинск из РСЗО: повреждены жилые дома

Оккупационная армия РФ 7 марта атаковала Селидовскую громаду из реактивной системы залпового огня. Известно, что из-за удара повреждены жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«Сегодня, 07.03.2024, примерно в 06:00 российские войска обстреляли из РСЗО «Ураган» город Украинск Селидовской громады», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что в результате обстрела повреждены семь многоэтажных жилых домов. Информация о жертвах не поступала.



Ранее мы писали, что армия РФ 6 марта обстреляла село Клебан Бык Ильиновской СТГ с использованием КАБ-500.