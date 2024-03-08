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В Україні та США наростає взаємне розчарування — NYT

08 березня 2024, 08:00

В Україні та США наростає взаємне розчарування — NYT

Відносини між США та Україною після двох років військового союзу демонструють «ознаки зношування», спостерігається взаємне розчарування. Точками напруги стали фінанси, різні пріоритети та скарги на те, що їх не чують. Про це йдеться у матеріалі американського видання The New York Times.

Наголошується, що головною причиною роздратування Пентагону є тактика військового командування України. Так, американські військові стратеги, зокрема й міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Президент Володимир Зеленський витрачає свої сили на битви за міста, які, на думку офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності.

Зі свого боку, Україна розчарована тим, що через політичну ситуацію в США виник брак боєприпасів для військ на фронті, через що може страждати моральний дух армії.

«Навіть зараз, через кілька місяців після контрнаступу, що провалився через те, що Україна, в очах Пентагону, не прислухалася до його порад, Київ все ще занадто часто не хоче слухати», — йдеться у матеріалі.

Водночас розвідувальне співтовариство США все ще надає значну кількість інформації в режимі реального часу українським військовим щодо російських командних пунктів, складів боєприпасів та інших ключових вузлів на російських військових лініях. Пентагон все ще проводить щомісячні зустрічі Контактної групи, щоб спонукати партнерів України надати гроші, зброю та боєприпаси.

Можливо, як пише видання, найбільше для адміністрації Байдена важливим є те, що Україна виснажує армію одного з головних ворогів Америки.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав пакет, який передбачає понад 60 млрд доларів для України , переважно на військову допомогу. Але законопроект так і не розглянули у Палаті представників через відмову спікера Джонсона поставити його на голосування.

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