Окупанти обстріляли Донецьку область: дев'ятьох людей поранено

Обстріл Донецької області. Фото: Facebook / Філашкін

За 7 березня росіяни знову атакували мирних жителів на Донеччині, поранивши дев'ять осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Троє було поранено в Торецьку, двох людей у Костянтинівці, по одному в Довгій Балці, Мирнограді, Новогродівці та Шаховому», — йдеться у повідомленні.







Загальна кількість жертв росіян на Донеччині на сьогодні склала 1878 убитими та 4673 — пораненими.



Раніше російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Торецьку Донецької області, а в Костянтинівці Донецької області 6 березня піротехніки ДСНС вилучили авіабомбу, яка впала на горище житлового будинку і не вибухнула.