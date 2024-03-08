Внаслідок обстрілу РФ вночі сталася пожежа в адмінкомплексі шахти у Донецькій області

Внаслідок обстрілу вночі сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі шахти на Донеччині, інформує офіційний Telegram-канал Міністерства енергетики України.



«Без постраждалих, шахту заживлено», - йдеться в повідомленні.



Внаслідок обстрілу також відключилась повітряна лінія електропередачі на Чернігівщині, було знеструмлено майже 100 споживачів. Протягом дня усіх заживили.



Внаслідок бойових дій пошкоджено підземний газопровід низького тиску у Сумському районі. Газопостачання припинено 24 абонентам.



Нагадаємо, 5 березня 2024 року, на Донеччині в результаті обстрілів з боку російських окупантів підстанція, яка живить шахту, знеструмилася.