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Внаслідок обстрілу РФ вночі сталася пожежа в адмінкомплексі шахти у Донецькій області

08 березня 2024, 10:15

Внаслідок обстрілу РФ вночі сталася пожежа в адмінкомплексі шахти у Донецькій області

Внаслідок обстрілу вночі сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі шахти на Донеччині, інформує офіційний Telegram-канал Міністерства енергетики України.

«Без постраждалих, шахту заживлено», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу також відключилась повітряна лінія електропередачі на Чернігівщині, було знеструмлено майже 100 споживачів. Протягом дня усіх заживили.

Внаслідок бойових дій пошкоджено підземний газопровід низького тиску у Сумському районі. Газопостачання припинено 24 абонентам.

Нагадаємо, 5 березня 2024 року, на Донеччині в результаті обстрілів з боку російських окупантів підстанція, яка живить шахту, знеструмилася.

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