Внаслідок обстрілу РФ вночі сталася пожежа в адмінкомплексі шахти у Донецькій області

Внаслідок обстрілу вночі сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі шахти на Донеччині, інформує офіційний Telegram-канал Міністерства енергетики України.
«Без постраждалих, шахту заживлено», - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу також відключилась повітряна лінія електропередачі на Чернігівщині, було знеструмлено майже 100 споживачів. Протягом дня усіх заживили.
Внаслідок бойових дій пошкоджено підземний газопровід низького тиску у Сумському районі. Газопостачання припинено 24 абонентам.
Нагадаємо, 5 березня 2024 року, на Донеччині в результаті обстрілів з боку російських окупантів підстанція, яка живить шахту, знеструмилася.