Безпілотники атакували кілька регіонів Росії, горять нафтобаза і завод

Пожежа на нафтобазі в Орлі. Фото: соцмережі

У ніч на вівторок, 12 березня, у низці російських регіонів заявили про нібито збиття безпілотників. Про атаки безпілотників повідомили у Бєлгородській, Курській, Воронезькій, Нижегородській та Московській областях, а також в Орлі. Про це повідомляють ТАCС та місцеві телеграм-канали.



Так, у Білгородській області РФ сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника невідомого типу. Зазначається, що дрон нібито скинув чотири вибухові пристрої. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: Ясні Зорі, Черемошне, Устинка, Лозове, Ровенек, Петрівка, Соловйівка.



Також гучні вибухи було чути в Курську, в Орлі після вибухів виникла пожежа на одному із промислових об'єктів. ТАCС повідомляє, що пожежа сталася на одній із місцевих нафтобаз.



Крім того, пожежа після атаки дрона сталася на заводі «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» у Кстово Нижегородської області.



РосЗМІ з посиланням на місцеву владу також повідомили про нібито збиття БПЛА у Воронезькій області.



Нагадаємо, в результаті атаки БПЛА на Білгородську область двоє російських військових отримали поранення.