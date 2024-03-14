Російські добровольці відкриють гуманітарний коридор мешканцям прикордонних територій РФ до ранку

Легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон анонсували масовану атаку по «путінських військових» у Курській та Бєлгородській областях, у зв'язку з чим відкрили гуманітарний коридор для цивільних та російських військовослужбовців з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня.



«Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання — забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв'язку з цим ми даємо гуманітарний коридор для цивільних та російських військових з 21:00 сьогодні до 7:00 15 березня безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів», — сказано у заяві російських добровольців у Telegram.



Вони попередили, що після цього вони почнуть «масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах».



Раніше Легіон «Свобода Росії», РДК та Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курської та Білгородської областей із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних, наголосивши, що мирні жителі не повинні страждати від війни.



Раніше повідомлялося, що в ніч на 12 березня Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон зайшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції. Наголошувалося, що прикордонна Лозова Рудка у Білгородській області повністю під контролем проукраїнських сил. А в Теткіно Курської області триває стрілецький бій.