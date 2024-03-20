Росіяни обстріляли машину з цивільними під Херсоном: двоє загиблих

Російські війська сьогодні, 20 березня, атакували автомобілі з цивільними у Херсонській громаді. Двоє чоловіків загинули. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За уточненою інформацією, трагедія сталася на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.



«Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років», — написав він.



Раніше ми писали, що російські війська вдарили по селу Ольгівка Тягинської громади Херсонської області.