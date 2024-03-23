Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою

23 березня 2024, 00:19

У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою

У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою

Прокремлівські телеграм-канали опублікували згенерований нейромережею дипфейк, на якому нібито секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі телемарафону підтвердив причетність України до теракту у «Крокус сіті холі».

«Новини Донбасу» вивчили відео і з упевненістю заявляють, що це фейк із низки причин:

  1. Рух губ Данилова не збігається з промовою.
  2. На відео показано включення «Данилова» до студії телеканалу «Ми — Україна» увечері 22 березня. Однак тим часом телемарафон вівся зі студії телеканалу «1+1» (ТСН). Тобто це відеомонтаж: дипфейк із образом секретаря РНБО змонтували із архівними кадрами ефіру каналу «Ми — Україна».

ТЕГИ

Місця
Росія Україна Москва
Інше
фейк

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:30
Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ►
20:49
Окуповані Донецьк та Горлівка постраждали від обстрілів, є загиблі
13:54
В окупованому Маріуполі багатоповерхівки «тріщать по швах»: окупанти не реагують на скарги мешканців
11:59
В окупованому селищі Донецької області під час скидання боєприпасу загинула дівчина
23:40
Головне за день: Атака на Київ. РФ розпочала виробництво тритонних бомб
20:47
«Вибори Путіна»: як «малювали» голоси на окупованих територіях ►
18:13
У «ЛНР» розповіли подробиці вибуху в Луганську: постраждали 5 «поліцейських»
17:44
Окупанти демонтують руїни Маріупольського драмтеатру та обіцяють відкрити його наступного року
13:58
У Міноборони Росії заявили про захоплення села Тоненьке Донецької області
11:59
У Луганську військова вантажівка зруйнувала дитячий майданчик
23:56
«Поліцейський ЛНР» загинув в аварії з військовою вантажівкою
23:16
Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську
18:46
В окупованому Луганську стався вибух
18:06
Росія створила задушливу атмосферу страху на окупованих територіях України — доповідь ООН
15:58
Залишених без житла маріупольців окупанти не пускають до суду
13:53
До окупованого Джанкою продовжують прибувати російські солдати — АТЕШ
23:05
Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
усі новини
00:19
У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою
22:30
Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ►
22:15
Путін так залякує російський народ — реакція Києва на теракт у Підмосков'ї
21:12
Тіла двох людей дістали з-під завалів будинку у Новогродівці Донецької області
20:49
Окуповані Донецьк та Горлівка постраждали від обстрілів, є загиблі
19:58
Теракт у Підмосков'ї: люди у камуфляжі влаштували стрілянину на концерті, горить «Крокус сіті хол»
19:01
Ще 10 українських полонених «азовців» засуджено в окупації
18:12
На Донеччині скасували екстрені відключення електрики, а окупований Донецьк — з перепадами мережі
17:30
Ситуація у Запоріжжі після обстрілу: запущено ДніпроГЕС, кількість постраждалих жителів зросла
17:17
«Шахтар» оштрафує свого півзахисника на одну зарплату за лайк під постом про перемогу росіян
17:11
Ще 9 українських дітей повернулися до родин з окупації та РФ
14:54
Армія РФ вдарила по селу на Херсонщині: загинув місцевий житель
14:44
Голова військового комітету НАТО заявив, що Альянс готовий до потенційного конфлікту з Росією
13:54
В окупованому Маріуполі багатоповерхівки «тріщать по швах»: окупанти не реагують на скарги мешканців
13:50
Військовослужбовці ВМС ЗС України показали, як знищують «шахеди» в українському небі
13:30
У РФ створять нове угруповання з понад 100 тисяч солдатів, — командувач Сухопутних військ
12:59
Енергетики за лічені години відновили роботу лінії живлення ЗАЕС
12:39
У Бєлгородській області РФ розбився військовий гелікоптер, постраждав пілот — ЗМІ
12:24
У Покровському районі внаслідок аварії загинув чоловік
12:20
«Росія перебуває у стані війни»: Пєсков звинуватив Захід за напад РФ на Україну
усі новини
ВІДЕО
У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою
23 березня, 00:19
Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ► Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ►
22 березня, 22:30
Теракт у Підмосков'ї: люди у камуфляжі влаштували стрілянину на концерті, горить «Крокус сіті хол» Теракт у Підмосков'ї: люди у камуфляжі влаштували стрілянину на концерті, горить «Крокус сіті хол»
22 березня, 19:58
ВМС України знищують «шахеди». Фото: кадр із відео Військовослужбовці ВМС ЗС України показали, як знищують «шахеди» в українському небі
22 березня, 13:50
FPV-дрони б'ють по окупантах у Кринках. Фото: кадр із відео Морська піхота продовжує у Кринках знищувати FPV-дронами техніку та окупантів РФ — відео
22 березня, 11:36
Ракетний удар росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС Внаслідок обстрілу Запоріжжя 10 людей отримали поранення, ще три вважаються зниклими безвісти
22 березня, 10:50

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама