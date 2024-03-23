У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою

Прокремлівські телеграм-канали опублікували згенерований нейромережею дипфейк, на якому нібито секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі телемарафону підтвердив причетність України до теракту у «Крокус сіті холі».



«Новини Донбасу» вивчили відео і з упевненістю заявляють, що це фейк із низки причин:

Рух губ Данилова не збігається з промовою. На відео показано включення «Данилова» до студії телеканалу «Ми — Україна» увечері 22 березня. Однак тим часом телемарафон вівся зі студії телеканалу «1+1» (ТСН). Тобто це відеомонтаж: дипфейк із образом секретаря РНБО змонтували із архівними кадрами ефіру каналу «Ми — Україна».